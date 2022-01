GRIMARD, Marjolaine McCann



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 14 décembre 2021, à l'âge de 71 ans, est décédée dame Marjolaine McCann, épouse de feu monsieur Marcel Grimard. Elle était la fille de feu dame Yvonne Grenon et feu monsieur Roland McCann. Elle demeurait à Québec.Marjolaine, tu as donné sans compter aux gens que tu as aimés. Tu habites désormais la voûte céleste de nos cœurs où tu scintilleras éternellement.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: François (Hélène Fortier) et Isabelle (Claude Lemieux); ses petits-enfants: Élise et Antonin Grimard, Éliot et Maxime Charest ainsi que leur père Normand Charest; son frère Normand (France Demers); sa sœur feu Francine (Jacques Beaudoin); ses beaux-frères et belles-sœurs: Réal, Rolande (Yves) et Pierre (Pierrette Desruisseaux); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du département des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi que celui de l'Auberge Aux Trois Pignons pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Parkinson Région Québec Chaudière-Appalaches (PRQCA), 245, rue Soumande, bureau 218, Québec (Qc) G1M 3H6, tél.: 418-527-0075.