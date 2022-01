Ajustements au tramway: Marchand tempère les attentes

Bruno Marchand n’écarte pas de réduire la portée de certains des 10 changements au tramway qu’il a promis de réaliser en campagne électorale si les contraintes techniques s’avèrent trop importantes.

«Il y a des choses qui vont pouvoir se faire, et d’autres qui vont pouvoir se faire différemment de ce qu’on aurait souhaité ou de ce qui est l’idéal, mais au final ça ne change pas nos grands objectifs», a affirmé le maire de Québec, jeudi, en marge d’une conférence de presse pour présenter l’état de la situation en lien avec la COVID-19.

En campagne électorale, M. Marchand a notamment proposé d’abaisser la dalle de béton à certaines intersections, d’ajouter des remontées mécaniques, et de réduire la couverture filaire dans les quartiers emblématiques.

Le maire a reconnu que «c’est vrai qu’il y a des choses sur lesquelles il y a des défis techniques, il y a des défis importants techniques, mais en même temps il y a d’autres choses sur lesquelles on va apporter des modifications.»

Couverture filaire

Invité à dire si la réalisation de certaines promesses s’avérait plus difficile que prévu, M. Marchand a répondu que c’était vrai «partiellement» tout en expliquant que «ce n’est pas plus difficile que je pensais, je savais qu’il y avait des contraintes techniques.»

C’est le cas entre autres de la réduction de la présence des câbles, a-t-il soulevé.

«S’il y a une impossibilité technique à enlever les fils parce que ça réduirait l’efficacité du tramway, je ne suis pas dogmatique au point de me battre pour finalement avoir un tramway qui n’avance pas pour ne pas avoir de fils, il y a une logique derrière ça», a-t-il donné en exemple.

En revanche, pour d’autres améliorations, «c’est non négociable et un point c’est tout», comme celle de planter 20 arbres pour chaque arbre abattu, a avisé le maire. «La question environnementale est non négociable.»

Le point bientôt

Le maire de Québec a réitéré sa volonté de faire le point d’ici la fin du mois sur le résultat de ses discussions avec le Bureau de projet concernant la faisabilité de ses engagements électoraux.

La vision présentée par Bruno Marchand alors qu’il était candidat prévoyait aussi éviter l’abattage de 60 à 70 % des arbres, d’offrir du transport intermodal à chaque station, d’implanter une tarification sociale et de planifier une phase deux vers les arrondissements nord.

Il a aussi promis d’aller de l’avant avec une redevance pour les nouveaux projets d’envergure le long du tracé du tramway afin d’aller chercher 200 millions $ sur 15 ans.

Il disait vouloir réaliser un total de 10 ajustements sans retarder le projet et en limitant l’impact sur les coûts.

