HAMEL, Édouard



Au CHSLD de St-Flavien, le 21 décembre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Édouard Hamel, époux de madame Bibiane Castonguay. Né à St-Édouard-de-Lotbinière le 11 octobre 1933, il était le fils de feu dame Ovélia Bélanger et de feu M. Joseph Hamel. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Bibiane, ses enfants: Line (Yves Demers), Mario (Chantale Côté), Marie-Claude (Richard Small); ses petits-enfants: Corinne Hamel, Thomas Hamel, Félix Hamel-Small, Rose Hamel-Small; ses frères et soeurs: feu Rollande (feu Paul-Eugène Faucher), feu Simon (feu Simone Hamel), feu Jean-Paul (Marie-Paule Daigle), feu Laurette (feu Joseph Lemay), feu Étienne (feu Pauline Hamel), feu Martin (feu Marguerite Bérard), feu Cyril (feu Monique Montminy), feu Lucie, feu Clément (Juliette Blanchet), feu Monique (feu Côme Auger), feu Yvette (Martin Guimond); ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-sœurs de la famille Castonguay et de nombreux neveux et nièces. La famille remercie l'aide à domicile du CLSC de Laurier-Station ainsi que Sylvie Blais. Des remerciements également à tout le personnel du CHSLD de St-Flavien. La famille se réunira à la maison funérairele samedi 8 janvier 2022 à compter de 11h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Québec, 1040, av Belvédère, bureau 305, Québec, QC G1S 3G3 (418) 527-4294. Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles au salon.