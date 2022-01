GAMACHE, Omer



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 décembre 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Omer Gamache, fils de feu monsieur Amédée Gamache et de feu madame Alice Gagnon. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants: Robert (Sonia Lavoie), Réjean (Céline Lachance), Richard (Manon Langlois), Ginette (feu Robert Langlois), Ghislaine (Gilles Cloutier), Raymond, (Guylaine Andy), Ronald (Chantal Houle), Roch (Lucie Poulette), Régis [Nancy Boucher), Réal, Robin, Steve (Lyne Roberge), Stéphane (Valérie Bélanger) et Nancy Bourassa; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs décédés: feu Claude Gamache, feu Paul Gamache, feu Juliette Gamache et feu Mariette Gamache; ses sœurs : Magella Gamache (feu, Raymond Landry), Monique Gamache (feu Antoine Pellerin), Michèle Gamache et feu Juliette; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.