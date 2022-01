MÉTHOT, Jacques (Coco)



Entouré de l'amour des siens, au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le dimanche 19 décembre 2021, à l'âge de 71 ans et 1 mois, est décédé monsieur Jacques Méthot (Coco), époux de madame Lynne Morin et fils de feu Maurice Méthot et de feu Jeanne Laflamme. Il demeurait à Saint-Georges.et la mise en columbarium aura lieu au Parc commémoratif Chaudière-Appalaches.Il laisse dans le deuil outre son épouse: madame Lynne Morin, ses enfants: Sandra (Adil Belakrat), Bianca (David Caron), Lise (Frédéric Cyr) et Marie-Ève Méthot (Stéphane Kendeck); ainsi que ses 11 petits-enfants. Il était le frère de: Robert (Nicole Champagne) et Hélène Méthot (Serge Jacques). Il était le beau-frère de: Alain Morin (feu Noëlline Samson). Il laisse également dans le deuil plusieurs tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), G1S 3G3.