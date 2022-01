LATOUCHE, Nicole



À l'IUCPQ, le 31 décembre 2021, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Nicole Latouche. Elle était la fille de feu madame Yolande Caron et de feu monsieur Armand Latouche et l'épouse de feu Jacques Lafrenière. Elle demeurait à Beauport. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Sylvain) et Nicolas (Sophie); ses petits-enfants: Heidi (Luis), Léo et Coralie; ses frères: Maurice (Louise) et André (Hélène); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lafrenière: Michel (Ghyslaine), Roger (Debbie), Rolande, Denis (France), Bruno (Nicole) et Édith (Guy); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Outre son époux, elle est allée rejoindre sa petite-fille feu Myriamme et ses sœurs et son frère: feu Michel, feu Lise, feu Suzanne, feu Monique et feu Micheline.Les cendres seront déposées au cimetière de St-Ignace-de-Loyola au printemps. La famille remercie le personnel soignant du département de pneumologie de l'IUCPQ pour leur patience et leur professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Site: www.cancer.ca, téléphone: 1-888-939-3333. Des formulaires seront disponibles sur place.