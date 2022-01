CRÉPEAULT, Pauline Ferland



À Québec, le 2 janvier 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée Dame Pauline Ferland, épouse de feu Monsieur Lucien Crépeault. Elle était la fille de feu Adélard Ferland et feu Antonine Bouchard. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Richard (Mona St-Laurent), feu Andrée et Donald (Andrée Desbiens); ses petits-enfants : Chantale (Guillaume Fontaine), Martine (Sébastien Dionne), Nicolas et Vincent; son arrière-petite-fille Emilie Crépeault Vallée. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœur : feu Paul (feu Gemma Chouinard), feu Olivine (feu Maurice Lachance), feu Roger (Emilienne Tremblay) et feu Jacques (feu Denise Picard); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille tient à souligner avec reconnaissance les soins prodigués par le personnel de la résidence Le Royal Fleuri et à remercier les soins palliatifs de l'Enfant-Jésus.