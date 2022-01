BARBEAU, Patrick



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 13 décembre 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Patrick Barbeau, époux de dame Germaine Dorval. Il était le fils de feu dame Laura Gauthier et feu monsieur Donat Barbeau. Il demeurait à Québec.Tu as été un époux et un père exceptionnel. Bon voyage… Nous t'aimons tous tellement fort. Repose en paix.. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Germaine; ses enfants : Donald (Lyne Ouellet), Eric (Valérie Pouliot) et Patrick (Véronique Langlois); ses petits-enfants : Sabrina, Alexandra, Samuel, Léa et Gabrielle; ses sœurs : Lucille (Laurier Robitaille), Gisèle (Jacques Beaudry), Denise (feu Raymond Couture), feu Rolande (feu Albert Savard), feu Yolande (feu René Marois) et feu Louisette (Jean-Guy Robitaille); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dorval : feu Antoine (Rolande Bédard), Gisèle (feu Jean-Claude Drolet), feu Jacqueline (Roméo Verreault), Fernande (Gaston Cantin), Jean-Guy (Annette Lesage), feu Noëlla (feu Paul-Eugène Gingras) et feu Thérèse; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec ainsi que les paramédics pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél. : 418-682-6387.