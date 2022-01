PELLETIER, Jeannic



À l'Hôpital Laval, le 14 décembre 2021, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Jeannic Pelletier, époux de dame Heidemarie Frieg. Il était le fils de feu monsieur Cléophas Pelletier et de feu dame Alma Côté. Natif de Cabano, il demeurait à Québec.de 9 h à 11h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Heidemarie Frieg; son fils feu Gabriel; sa fille Nicole (Mario Demers); son petit-fils Alexandre; ses frères et sœurs : Donald, Clermont, feu Jocelyn, Carole (feu Norman Fraser), Chantal (Robert Tremblay), Rachelle Pelletier, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant et la Résidence St-Philippe pour leur humanisme et les bons soins prodigués.