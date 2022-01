Carnaval et Pentathlon : Marchand promet d’appuyer les grands événements

Le maire Marchand veut «tout mettre en œuvre» pour permettre la tenue de grands événements comme le Carnaval de Québec et le Pentathlon des neiges.

La Ville de Québec entend jouer un rôle de «facilitateur», a expliqué Bruno Marchand, jeudi, «pour faire en sorte que le plus possible on puisse retarder les décisions à prendre, pour éviter d’annuler des événements».



Une rencontre est d’ailleurs prévue la semaine prochaine au sujet du Carnaval avec des représentants de la Ville et de la Santé publique. Un soutien financier additionnel n’est pas exclu.



«C’est le Carnaval lui-même qui décide du sort de son événement [...] mais s’ils ont besoin d’obtenir des délais supplémentaires de notre part, s’ils ont besoin, par rapport à des coûts que ça engendrerait, d’être soutenus, qu’on puisse faire notre part, on va l’envisager», a expliqué M. Marchand.



Il a d’autre part salué la décision du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec de reporter son événement en mai, la «meilleure nouvelle qu’on pouvait avoir dans les circonstances» selon lui.



«Les événements font partie de ce qui est important, je pense, pour le moral des troupes, pour notre moral à chacun de nous», a-t-il conclu.

