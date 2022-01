LAFLAMME, Denis



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 décembre 2021, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Denis Laflamme, époux de madame Lynda O'Brien. Il était le fils de feu Camille Laflamme et de feu Laura Langlois. Il demeurait à Saint-Malachie, natif de Sainte-Claire.Dû aux circonstances actuelles reliées à la pandémie, il n'y aura pas de condoléances au salon funéraire.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : Sharon et Éric Laflamme (Jessica Brousseau); ses petits-enfants : Charlotte Fournier, Éloïse et Chloé Laflamme. Il était le frère de : feu Yvon, feu Céline (Marcel Lacasse), Roger, Diane (Gilles Audet) et François (France Dion). De la famille O'Brien, il était le beau-frère de : Kathleen (feu François Meilleur), Marylin, Gary (Angèle Drouin), Glen (Martine Laflamme), Mary (Michel Gousse), Evelyn (André Fortier), Joanne (Guy Duquet), Kaven (Ghislaine Boutin), Doreen (Stéphane Drouin), Steve (Maureen O'Farrell), Dave et Brenda (Sylvain Fournier). Il laisse également dans le deuil ses oncles, tantes et de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au Dr Desmeules, Véronique et Sandra, infirmières en néphrologie ainsi qu'au personnel du 9e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis (Québec, G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles au salon. Monsieur Laflamme a été confié pour crémation à la