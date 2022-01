Comment déterminer la valeur de ma maison

Le début du mois de janvier est souvent un moment prisé pour prendre des décisions d’importance, à l’aube d’une nouvelle année. En plus du classique « perdre du poids », l’achat d’une nouvelle maison ou d’un condo convenant davantage à la famille est l’un des projets qui revient souvent.

Le défi auquel les gens font face est de déterminer le montant qu’ils pourraient avoir pour leur maison ou condo.

Plusieurs se basent sur la valeur municipale, qui est, à mon avis, une mesure inadéquate. En effet, cette donnée ne vous procure pas la vraie valeur marchande d’un immeuble surtout si les prix ont augmenté en fou comme nous en avons été témoins dans les dernières années.

Alors que faire ?

Voici quelques pistes de solution pour vous.

1. Évaluateur

Le rôle de l’évaluateur est de vous donner la valeur de votre résidence à un moment précis dans le temps.

Il visitera autant l’intérieur que l’extérieur de la propriété.

C’est l’expert en la matière, il vous en coûtera environ 400 à 600 dollars pour ses services.

Il faut également prévoir quelques semaines de délai pour obtenir le rapport qui pourra par la suite vous servir lors de la vente avec un acheteur futur.

2. Courtier immobilier

Le courtier immobilier est en mesure de vous fournir de façon assez précise la valeur marchande de votre propriété. Si vous faites visiter votre propriété par plus d’un courtier et que la valeur n’est pas la même, faites attention à ne pas vous fier seulement à l’estimation la plus élevée. Demandez à voir les comparables utilisés pour mieux comprendre sa valeur marchande. Bien qu’il n’y ait pas de frais à débourser auprès du courtier pour ce service, il espère que vous choisirez de vendre votre propriété avec lui.

3. Les sites internet

En écrivant dans votre moteur de recherche sur internet : « Combien vaut ma maison ? », vous vous retrouverez avec une tonne de résultats vous offrant gratuitement d’évaluer la valeur de votre maison. Pourquoi ? C’est une méthode utilisée pour obtenir des listes de contacts potentiels pour les courtiers immobiliers. Normalement, le courtier indiquera dans le bas de page du site internet qu’il est courtier immobilier. Est-ce qu’il y a un problème à utiliser ces sites ? Non, pas du tout. Néanmoins, assurez-vous simplement de ne pas remplir 10 demandes, car vous allez faire travailler plusieurs personnes pour rien.

4. Sites spécialisés

Certains sites spécialisés pour obtenir les comparables tels que JLR, Mon Prospecteur et Matrix sont souvent utilisés par les professionnels du domaine et non M. et Mme Tout-le-Monde.

Conseils