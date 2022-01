COVID-19: appel à la prudence sur la Côte-Nord

Les élus de la Haute-Côte-Nord et de la Manicouagan unissent leur voix pour demander à la population de ne pas baisser la garde devant la pandémie.

Le député provincial de la région, Martin Ouellet était accompagné du maire de Baie-Comeau et des préfets de la Haute-Côte-Nord et de Manicouagan. Le message est simple : ils demandent aux citoyens de continuer de respecter les mesures sanitaires pour soulager le système de santé et éviter des périodes de délestage comme ailleurs au Québec.

M. Ouellet mentionne que presque 4 % des employés de la santé sur la Côte-Nord sont positifs ou en isolement préventif. La situation est fragile avec plus de 100 cas par jour. Le message des élus se veut positif pour éviter le pire et motiver les citoyens à continuer le combat. La Haute-Côte-Nord et la Manicouagan comptent la moitié des cas actifs de COVID-19 dans la région.

La préfète de la Haute-Côte-Nord lève son chapeau aux commerçants qui sont souvent en première ligne. Micheline Anctil souligne qu’elle a vu plusieurs propriétaires ou employés demander aux clients de respecter les règlements comme le port adéquat du masque. De son côté, le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, appelle tous les citoyens à se faire vacciner pour éviter de fragiliser le système de santé. C’est la première fois que les élus de l’ouest de la Côte-Nord s’unissent pour lancer un message commun de motivation à la population.

