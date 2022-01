COVID-19: pause prolongée pour le CH

Le Canadien de Montréal a annoncé jeudi avoir prolongé la pause de ses activités par mesure préventive jusqu'au 8 janvier inclusivement.

«L'organisation a suivi et continuera de suivre toutes les recommandations quant à la santé et la sécurité de ses joueurs, de son personnel et de la communauté, telles que mises en place par la LNH ainsi que les autorités locales», a-t-on indiqué sur le site web de l’équipe.

La mesure, reliée à la pandémie de COVID-19 et du variant Omicron, touche également les activités du Rocket de Laval, club-école dans la Ligue américaine, à la Place Bell.

À noter que les matchs prévus au Centre Bell les 4, 6, 8, 10 et 15 janvier sont reportés à une date ultérieure. Le prochain match prévu au calendrier du Canadien aura lieu le 12 janvier à Boston.