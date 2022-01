LARIVÉE, Florence



À l'hôpital régional de Portneuf, Saint-Raymond, le 30 décembre 2021, à l'âge de 70 ans et 10 mois, est décédée entourée de l'amour des siens madame Florence Larivée, fille de feu monsieur Florent Larivée et de feu madame Carmelle Ranger. Elle demeurait à Donnacona, autrefois à Lachine.Madame Larivée laisse dans le deuil sa fille Chantal Renaud (Simon Doré), les enfants de Simon : Rémy et Cassandra ainsi que Manon Brunelle (Serge Moisan) et les enfants de Manon : Jonathan et Karl-Eric, plusieurs bons ami (e)s. Remerciement à tout le personnel du CLSC de Saint-Marc-des-Carrières et de Donnacona, au Dre Lucie Lavallée ainsi que le personnel de l'hôpital régional de Portneuf pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fondation IUCPQ), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, www.fondation-iucpq.org