TREMBLAY, Paul



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 25 novembre 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Paul Tremblay, époux en premières noces de feu Micheline Lee et en secondes noces de madame Rose Daspe, (feu Gilles Gauvin), fils de feu madame Germaine Lelièvre et de feu monsieur Philias Tremblay. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Rose Daspe, sa belle-fille Hélène Gauvin (Pierre Bolduc); ses beaux-fils : Michel Gauvin (Francine Desrosiers), Jean-François Gauvin (Line Paquette), Patrice Gauvin; ses frères et sœurs : Raymond (Louise Boulanger), Lise Thomassin (feu Michel), Monique (Robert Béchard), Jacques (Suzanne Paquet), Jean-Marc (Hélène Riverain), Lilianne (Robert Maguire); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Daspe, Lise Couture (feu Pierre), Claire (feu Roland Blouin), Réjeanne S.C.S.L., Denise (Gaétan Hardy), Michel; les membres de la famille Lee, ainsi que les neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Nous désirons remercier l'équipe du C.L.S.C. de Limoilou ainsi que le personnel du centre d'hébergement de Charlesbourg (soins palliatifs) pour leur professionnalisme et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société canadienne du cancer, téléphone: 418-683-9666, site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.