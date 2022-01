TESSIER, Angèle



À l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 31 décembre 2021, à l'âge de 81 ans, est décédée après avoir vu ceux qu'elle aimait, madame Angèle Tessier, fille de feu monsieur Alphonse Tessier et de feu madame Aline Gravel. Elle demeurait à Saint-Casimir.Madame Tessier laisse dans le deuil son garçon Dominic (Nadine Du Sablon); ses 2 trésors : Jérémi (Kelly Anne Denis) et Alexane (Alexandre Paquin); ses frères et soeurs: soeur Simone, l'abbé Michel, soeur Pauline, Rita, Marie-Rose, Huguette, Gabriel, l'abbé Bernard, Gisèle; sa belle-soeur Claudette Auger, ses beaux-frères : Claude et Roger Tessier ainsi que sa grande amie Nicole Tessier, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du 9è étage de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC, G1L 3L5, www.fondationduchudequebec.org