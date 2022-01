RENAUD, Lorrain



Au Centre d'Hébergement le Sacré-Coeur, le 9 décembre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Lorrain Renaud, époux de dame Bibiane Lafrance. Il était le fils de feu monsieur Joseph Renaud et de feu dame Blanche Alain. Il demeurait à St-André de Neufchâtel.La famille vous accueillera une heure avant la cérémonie pour recevoir les condoléances. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Bibiane Lafrance; ses enfants: Gaétan (Nancy Pelletier), Marlène (Ghislain Lecours) et feu Stéphane; ses petits-enfants: Michael Lecours (Karen Lévesque-Cahill), Noémie Lecours (Guillaume Frenette), Emmanuelle Renaud (Guillaume Chapados) et Alex Renaud; ses arrière-petits-enfants: Sarah, Anne, Ely-Rose et Océane; ses frères et sœurs: feu Hermel (feu Mariette Légaré), feu Bernard (feu Lucie Moisan), feu Jacqueline (soeur St Jeanne-d'Arc), feu Annette ( feu Gaston Verret), feu Irene (feu Charles Légaré), feu Gabrielle, feu Léandre (feu Georgette Martel), feu Clothide (feu Roland Cantin), feu Clovis (feu Colette Blouin), Céline (Paul Goulet) et le beau-frere de Lauraine Brassard (Armand Bilodeau), feu Néville Lafrance (Marie Lebel) et Alain Lafrance (feu Barbara Ann Adams); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. La famille tient à remercier particulièrement Nicole Renaud, le CLSC Jacques-Cartier, le CHSLD Sacré-Cœur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Fonds de recherche en cancérologie-centre de recherche (CRCEO), Pavillon Alphonse-Desjardins, 2325, rue de l'Université, local 3402, Université Laval, Québec (Québec), G1V 0A6.