Des fêtards controversés du Mexique perdent leur emploi

Au moins deux fêtards aperçus cette semaine dans des vidéos de partys alcoolisés à bord d’un avion de Sunwing ou à Tulum au Mexique ont perdu leur emploi, a appris le Journal.

C’est le cas de Frédérique Dumas-Joyal. Elle est devenue virale sur les réseaux sociaux cette semaine en raison d’une vidéo où on la voit avec un string rouge sur la bouche en guise de «masque».

Frédérique Dumas-Joyal / Instagram

«Una piña colada», lance en s’esclaffant Mme Dumas-Joyal, accoudée dans un bar de Tulum. Cette séquence a été prise par l’influenceuse Rachel Cantin, une des personnalités publiques controversées faisant la fête au Mexique et les manchettes des médias depuis le début de la semaine.

Son employeur, l’Autorité des marchés financiers (AMF), a un peu moins rigolé en voyant ces images.

Mise à la porte

«L’Autorité a appris avec stupéfaction les faits entourant une de ses employés. Nous nous dissocions complètement des agissements de cette dernière et déplorons les événements survenus», affirme au Journal Sylvain Théberge, porte-parole de l’AMF.

«L’employée en question a été congédiée», confirme-t-il. M. Théberge a refusé de dire l’emploi qu’elle occupait et les motifs précis qui ont mené à cette décision hier.

Selon sa page LinkedIn, Frédérique Dumas-Joyal travaillait comme agente d’information pour l’AMF depuis 2017. Elle a aussi réalisé des études de droit à l’Université Laval. Fait intéressant, toujours selon ce réseau social, elle est étudiante à l'École du Barreau de Québec.

Nos demandes d’entrevue avec Mme Dumas-Joyal sont restées sans réponse hier. Depuis la publication de la vidéo avec un string sur sa bouche, elle a d’ailleurs supprimé son compte Instagram.

Un courtier suspendu

Sutton Québec indique pour sa part qu’il va suspendre Karl Bernard, un de ses courtiers immobiliers, qui a fait le party sur le vol controversé de Sunwing le 30 décembre dernier.

Karl Bernard / Instagram

«La demande de suspension auprès de l’organisme de réglementation est en cours, mais normalement, il y a un délai de 24 à 48 heures. [...] Dans notre jargon, une suspension correspond à un renvoi», mentionne Julie Gaucher, vice-présidente et chef des opérations de Sutton Québec.

Dans une vidéo obtenue par le Journal, M. Bernard a un haut-parleur à la main et se déhanche debout avec un groupe qui fait la fête en cabine. Dans ses images, aucune personne ne porte le masque. Ce party dans un avion a provoqué la commotion chez nous, mais à l’international aussi.

«Veuillez croire que ce n’est pas une situation agréable et que nous désapprouvons ce type d’agissements en tout temps. Nous sommes là pour servir et protéger le public et non pour servir nos propres intérêts et notre image», insiste Mme Julie Gaucher.

Karl Bernard n’a pas donné suite à nos demandes d’entrevue au sujet de sa suspension. L'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec s’est aussi fait avare de commentaires à ce sujet.

«L’OACIQ exercera une vigie quant à d’éventuelles répercussions dans les limites de la compétence législative de l’Organisme», mentionne-t-on dans un courriel.

