Deux œuvres théâtrales à consommer à la maison

Pour pallier la fermeture des salles de spectacle, le Théâtre Jean Duceppe propose à partir de jeudi après-midi deux captations cinématographiques de pièces québécoises sur sa plateforme de vidéo sur demande.

Captée par la cinéaste Anne Émond (Jeune Juliette, Nelly), Manuel de la vie sauvage, une satire du monde des entreprises en démarrage et des conférences de motivation, signée Jean-Philippe Baril Guérard, qui aborde entre autres les questions d’éthique dans le milieu des affaires et des technologies, pourra être visionner à la maison dès jeudi.

Idem pour la comédie romantique L’amour est un dumpling, de Mathieu Quesnel (texte et mise en scène) et de Nathalie Doummar (texte et interprétation), qui ont travaillé avec le réalisateur Stéphane Lapointe (Faits divers, Lâcher prise) pour créer une captation vidéo mélangeant les codes de la scène et de la télévision.

Quant à la pièce Salle de nouvelles, qui devait être jouée du 12 janvier au 12 février, les représentations ont été annulées. «Duceppe met présentement tout en œuvre pour reprogrammer ce spectacle dans la saison 2023-2024», a indiqué l’équipe par voie de communiqué jeudi.

