ROBERGE, Cécile Lacroix



À Québec le dimanche 19 décembre, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Cécile Lacroix Roberge. Elle était l'épouse de Monsieur Paul-Émile Roberge (décédé en l'an 2000), la mère de Mychel (Judith Bédard), Maurice (Christiane Suzor), Nicole (Mathieu Zizka), Albert (Suzanne Beaudoin), Lise et Sylvie (Grégoire Teyssier). Elle était la grand-mère de Jean-Francois et Corinne Roberge, Vincent et Hugo Roberge, Dominik et Mirko Zizka, Samuelle et Guillaume Roberge, Gabrielle Teyssier-Roberge et Antoine Suzor-Fortier. Elle était la Mamie de huit arrière-petits-enfants. Elle laisse aussi dans le deuil sa sœur Denise Lacroix, sa belle-sœur Annette Lacroix, ainsi que plusieurs cousines, cousins, nièces et neveux des famille Lacroix, Picard et Roberge. L'ont précédés dans la mort, ses sœurs Agathe et Marie-Claire et ses frères: Jean-Marc, Léo, Benoît et Albert Lacroix. Notre mère chérie était une force de la nature, et sa famille était au cœur de sa vie. Nous garderons pour toujours le souvenir d'une femme aimante, indépendante et fière. La plus belle maman du monde!