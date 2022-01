TOUZIN GAGNON, Marielle



À l'hôpital Saint-François d'Assise, le 14 décembre 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Marielle Touzin Gagnon. Elle était la fille de feu madame Monique Vallières et de feu monsieur Adrien Touzin et épouse de feu monsieur Marc-Édouard Gagnon. Elle demeurait arr. Beauport. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Yvan (feu Lise Galarneau), Yvon (Brigitte Sylvain), Johanne (Mario Deblois); ses petits-enfants : Priscilla (Éric d'Amour), Caroline (Éric Desjardins), Noémie (Mathieu Jobidon); ses arrière-petits-enfants : Nathan, Tayana et Anaève; ses frères et sœurs : Herman (feu Rolande Giguère), feu Yvon (feu Gisèle Pelletier), feu Bibiane (feu Jean-Yves Darveau), Yolande (Jean-Marc Carrier), feu Carmen (feu Omer Duclos) et O'neil (Ginette Bélanger); ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Gagnon : feu Huguette (feu Raymond Légaré), feu Donat (feu Fernande Simard), feu Raymond (feu Marthe Duclos), feu Denis (Greta Beaulieu), feu Robert (Marie-Claire Larochelle), feu Simone (feu Jean-Marie Bluteau), feu Roméo (feu Georgette Simard), feu Léopold (feu Lucienne Boivin), feu Antoinette (feu Eugène Valcourt) et feu Madeleine (feu Normand Baron), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances en présence du corps àde 13h à 16h,La famille tient à remercier les employés de la résidence Ste-Anne, la docteure Diane St-Aubin ainsi que le docteur Rouleau Fournier et son équipe pour leur amour et les excellents soins donnés.