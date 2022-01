GAGNÉ, Philippe



Au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, le 7 décembre 2021, à l'âge de 83 ans et 2 mois, est décédé monsieur Philippe Gagné, conjoint de madame Eliette Chassé, fils de feu madame Antoinette Royer et de feu monsieur Joseph Gagné. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses frères et ses sœurs: feu Jeanne-d'Arc (feu Paul Vachon), Véronique (feu Claude Audet), feu Brigitte (feu Guy Roy), feu Gemma (feu Conrad Houde), feu Jacqueline (feu Noël Guillemette), feu Bibianne (feu Denis Bernier), Raoul (feu Aline Bilodeau, Bernadette Clusiault), Laval (Suzanne Trudel), Jérôme (Yvette Guillemette), Danielle (Jean-Marie Bernier), feu Claude (Gertrude Sévigny), feu Germain (Michelle Samson), feu Réal; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée Mont-Marie. Sincères remerciements au personnel du 5e étage du Centre d'Accueil St-Joseph de Lévis pour les bons soins prodigués.