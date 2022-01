FRENETTE, Dolorèse Paquet



Au CHSLD St-Augustin, Québec, le 27 décembre 2021, à l'âge de 91 ans et 7 mois, est décédée madame Dolorèse Paquet, épouse de feu monsieur Gérard Frenette. Elle demeurait à Donnacona autrefois à Cap-Santé.Madame Paquet laisse dans le deuil son fils Mario (Chantal Bédard), feu Jean; ses petits-fils: Dominic et David. Elle était la soeur et la belle-soeur de Sylvio, feu Edgar (feu Madeleine Bertrand), feu Marie-Paule (Léo Sauvageau, Rolande Gendron), feu Aline (Raymond Genois); feu Monique Frenette (feu Adrien Lesage), Thérèse (feu Maurice Delisle), feu Rosaire (feu Georgette Frenette), feu Jeannette, feu Daniel (feu Médora Leclerc). Elle avait plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel de la R.I de la Résidence O'Sommet de Donnacona pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1. www.santeportneuf.ca