GAUTHIER, Ginette



Au Centre d'Hébergement Charlesbourg, Québec, le 30 novembre 2021, à l'âge de 74 ans, est décédée dame Ginette Gauthier, épouse de monsieur Laurent Fournier. Née aux Éboulements le 10 septembre 1947, elle était la fille de feu dame Aline Audet et de feu monsieur René Gauthier. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Outre son époux Laurent, madame laisse dans le deuil ses enfants: Nadine Tardif (Sébastien Proulx), Marc-André Tardif (Julie Beaudoin); ses petits-enfants: Loic, Daven, Elias, Lucas; ses sœurs et son frère: Micheline (feu Léo Gagnon), Francine (Alain Létourneau), Carol (Francine Leblanc); les enfants de son conjoint: Sébastien Fournier (Tanya Paquet) et leurs enfants: William et Jaden, Dany Fournier (Karine Tremblay); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fournier: Gaétan (Danielle Jomphe), André (Nancy Labbé), Line, France (Claude Fournel), Suzanne (Jean-Guy Lefebvre); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie le CIUSSS Orléans (Beauport) pour les bons services à domicile de même qu'un énorme remerciement à tout le personnel du Centre d'hébergement de Charlesbourg pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués.