TREMBLAY, Martin

Pompier



À Boischatel, le 19 décembre 2021, à l'âge de 43 ans, est décédé, dans l'exercice de ses fonctions de pompier volontaire, Monsieur Martin Tremblay. Il était l'époux de Christelle Nivoix et le papa de Solveil, Élodie et Claudel.Que tous ceux et celles qui ont connu et aimé Martin aient une pensée spéciale pour lui et sa famille. La direction des funérailles a été confiée àOutre son épouse et ses enfants, il laisse dans le deuil ses parents: Micheline Poirier et André Tremblay; ses frères: Christian et Éric (Sophie Cadorette); sa filleule Charlotte; ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, collègues de travail et amis(es). La famille remercie chaleureusement tous les pompiers du Service incendie de Boischatel/L'Ange-Gardien pour leur soutien et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés https://www.jedonneenligne.org/fondationdespompiers/DG/.