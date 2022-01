BOUCHER, Lisette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 novembre 2021, à l'âge de 73 ans et 2 mois, est décédée madame Lisette Boucher, épouse de monsieur Romuald Doyon, fille de feu madame Gabrielle Bouffard et de feu monsieur Cléophas Boucher. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil, outre son époux et son frère, la famille Boucher, la famille Bouffard, la famille Doyon, la famille Bilodeau, plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces, ses ami(e)s et sa magnifique coiffeuse Linda.Un remerciement spécial au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis.