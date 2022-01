GIROUX, Nicole



À la Maison Michel-Sarrazin de Québec, le jeudi 23 décembre 2021, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Nicole Giroux, fille de feu madame Jeanne Boily et de feu monsieur Charles-Auguste Giroux. Elle demeurait à Québec.Madame Giroux laisse dans le deuil, son mari Guy Robitaille, ses filles: Julie (Marc Poulin), Catherine (Guy Langevin), Sophie, et Marie-Hélène (Robert Weber); ses petits-enfants: Victor Langevin, Jules Langevin, Isabelle Poulin (Marc-André Clément) et Maxime Poulin (Janelle Poulin); ses arrière-petits-enfants: Sofia, Louis, Aura et Zoé; ses frères et sa soeur: Maurice (Lorraine Bereau), Michel (Aline Boulay), Charlotte (André Bilodeau), Roger (Nicole Picard), Pierre-Paul (Carmen Parent) et Richard (Francine Lachance); ses beaux-frères de la famille Robitaille: Maurice Goulet et Louis (Johanne Duchaine); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. L'ont précédée: Bruno Giroux (Ghislaine Gauvreau), Thérèse Robitaille Goulet, et Jean-Yves Robitaille (Alma Rochette). La famille remercie très sincèrement Chloé Lévesque-Tremblay et son équipe du CLSC Limouilou et Dre M. Tremblay, ainsi que les employés et bénévoles de la Maison Michel-Sarrazin pour leur grand dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801, Grande Allée Ouest, bureau 124, Québec QC G1S 1C1. www.michel-sarrazin.ca/faire-un-don.