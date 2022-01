FILTEAU, Gaston



Au CHSLD de St-Apollinaire, le 11 décembre 2021, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Gaston Filteau, conjoint de madame Lynda Bossé. Il était le fils de feu Lauréat Filteau et de feu Germaine Olivier. Il demeurait à St-Étienne-de- Lauzon. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Lynda, ses enfants: Kevin, Dave et Bryan; les enfants de sa conjointe: Geneviève et Marilyne; ses petits-enfants: Megan, Eliame et Lyvia; ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD de St-Apollinaire pour les bons soins prodigués.