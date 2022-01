Hospitalisations encore liées au variant Delta: inquiétudes au Saguenay-Lac-St-Jean

Préoccupations au Saguenay-Lac-St-Jean avec la hausse des hospitalisations projetée dans deux semaines au Québec. Surtout que dans la région, il y a parfois un certain décalage avec la situation vécue ailleurs en province pendant cette pandémie de COVID-19.

À preuve, la majorité des hospitalisations sont encore liées au variant Delta.

Actuellement, le délestage dans les hôpitaux de la région est au niveau 3. Depuis lundi, des chirurgies non-urgentes ont été repoussées. Des rendez-vous aux cliniques externes, reportés.

«Il y a beaucoup de pression. On se prépare à avoir encore plus de pression. On n'est pas en perte de contrôle», a déclaré le directeur régional de la Santé publique, le docteur Donald Aubin.

Ce délestage ne touche pas les opérations urgentes comme en oncologie ou celles semi-urgentes.

«On travaille avec les éléments du niveau 3. L'ensemble des mesures qui sont de niveau 3. Mais on n'est pas en train de se préparer pour s'en aller vers le 4 dans les prochaines heures et les prochains jours», a ajouté le docteur Aubin.

À la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), la présidente régionale, Julie Boivin, constate que ce délestage soulève des inquiétudes dans la population.

«C'est sûr que pour la population, ça fait peur parce qu'il y a des soins qui ne se donneront pas. Il y a des services qui seront mis de côté.»

Sur les 46 patients hospitalisés, neuf sont aux soins intensifs. Les cas graves à Chicoutimi. Un est à Roberval.

«Aux soins intensifs, ce sont principalement des non-vaccinés. Les non-vaccinés sont beaucoup plus touchés», a précisé Donald Aubin.

La capacité dans cette unité est passée de cinq à 10 lits à Chicoutimi en début d'année, même si on n'a pas encore trouvé tout le personnel suffisant.

«Malgré le volontariat et ce qui était disponible comme bassin, pour une journée, il leur fallait 17 personnes de plus», a noté Julie Boivin.

Du temps supplémentaire obligatoire a été appliqué.

«L'employeur envisageait aussi la possibilité de mettre du 12 heures dans le centre d'activités des soins intensifs», a indiqué la présidente régionale de la FIQ.

Le CIUSSS souhaiterait ajouter deux ou trois lits aux soins intensifs. Trouver le personnel qualifié est un enjeu.

«On ne peut pas improviser des infirmières de soins intensifs, estime Julie Boivin. C'est super spécialisé. Ce sont des formations qui sont longues. C'est de six à huit semaines.»

Dans la région, 54% des patients hospitalisés se présentent à l'hôpital pour la covid. 46% y sont d'abord allés pour une autre raison. C'est ensuite qu'ils ont appris qu'ils étaient positifs. Et il y le personnel absent.

«Il y a 497 personnes qui se retrouvent en retrait. Il y en a la moitié qui sont touchés par la covid», a expliqué le docteur Aubin.

Avec autant d'employés absents, Québec ouvre le dialogue avec les syndicats. Le ton semble bon entre les deux parties.

«La manière de le faire est un peu plus humaine que ce qu'on a vécu dans les autres vagues», a témoigné Julie Boivin.

