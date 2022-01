Latinx: quand les progressistes marquent dans leur but

Le Parti démocrate est trop souvent son pire ennemi, fournissant régulièrement des munitions aux adversaires qui n’ont plus qu’à cueillir un fruit mûr.

Autant le Parti républicain est divisé, le clan Trump imposant malgré tout la cadence, autant la formation démocrate peine à se rassembler autour d’un même discours ou de mêmes priorités. Ce n’est pas la première fois que vous lisez ce genre de constat, mais une fois de plus l’aile la plus progressiste trouve le moyen de trébucher auprès d’une clientèle qui devrait être acquise aux démocrates.

Vous savez déjà que les républicains agitent l’épouvantail woke à la moindre occasion, le terme ayant maintenant une connotation presque exclusivement négative. Peu importe que certaines revendications soient fondées et justes, trop de progressistes ont sombré dans la caricature.

Le plus récent exemple d’une certaine gauche bien-pensante, mais déconnectée des priorités de bien des électeurs, concerne une nouvelle appellation dont on tente d’imposer l’utilisation quand on réfère aux hispanophones.

Depuis bien longtemps, on désigne les hispanophones en anglais par les termes latino, pour un homme, ou latina, pour une femme. Depuis une dizaine d’années environ, l’élite intellectuelle et des activistes de la communauté LGBTQ+ favorisent plutôt un terme neutre qui ne réfère donc pas au genre. C’est ainsi que le terme latinx a fait son apparition dans de nombreuses publications.

Où est le mal me direz-vous? Un grand nombre d’hispanophones, plus particulièrement ceux issus de la classe ouvrière, n’en veulent pas. Peu importe que l’intention soit bonne ou pas, que des universitaires des grands centres ou les hispanophones plus jeunes fassent la promotion du terme, globalement ça ne colle pas.

Le site Axios rapportait plus tôt cette semaine qu’en persistant à imposer l’utilisation de latinx, non seulement on donne des munitions aux républicains et aux conservateurs, mais on déplaît d’abord et avant tout aux... hispanophones! Ne serait-ce qu’au plan stratégique, c’est contre-productif.

De son côté le site POLITICO relayait les résultats d’un sondage qui indique que seulement 2% des hispanophones choisissent ce terme pour s’identifier.

Peu importe que les intellectuels ou les activistes aient raison, le combat qu’ils mènent n’est pas appuyé par les premiers intéressés. Si l’objectif initial est noble et que lutter pour l’inclusion et contre la transphobie est louable, enfoncer le changement dans la gorge des hispanophones ne peut à court terme que leur aliéner cette ce groupe.

Quand on interroge les hispanophones sur les raisons pour lesquelles ils se refusent à recourir à la nouvelle appellation, ils répondent tout simplement qu’ils n’ont rien demandé et qu’ils ont d’autres chats à fouetter. On privilégie l'accès au travail et de meilleures conditions de vie. Pour une poignée d’hispanophones universitaires des grands centres à qui latinx plaît, on retrouve une majorité d’hispanophones plus conservateurs sur cette question, ceux qui sont généralement plus âgés et qu’on retrouve dans les banlieues ou les régions rurales.

Plus d’hispanophones que prévu ont choisi Donald Trump plutôt que Joe Biden en 2020. Le parti du nouveau président leur semblait déconnecté de la réalité, du moins de leur réalité. Parfois un peu imbues d’elles-mêmes et convaincues de leur supériorité morale, des élites des grandes villes ont oublié le vieil adage qui dit qu’il est parfois préférable de «laisser le temps au temps».

Je suis de ceux qui croient que le Parti démocrate ne sait plus comment parler à une partie de la population américaine. Ces gens qui à tort ou à raison se sentent délaissés ou méprisés et qui, faute de mieux, se lancent dans les bras du premier démagogue venu.

Pour peu qu’ils se donnent la peine de lire les statistiques récentes et qu’ils écoutent cette clientèle, les démocrates pourraient bien regagner les faveurs d’un groupe qui peut faire la différence entre la victoire et la défaite.