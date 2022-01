L’avenir est-il à la peinture par numéros?

Nous qui étions si jaloux de notre vie privée, avons-nous perdu toute discrétion ?

Depuis plus de 25 ans, la Canadian Media Producers’ Association (CMPA), le pendant anglophone de l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM), tient chaque année à Ottawa un événement qui s’appelle « Prime Time ».

Événement d’avant-garde, il est devenu le rendez-vous incontournable de tout ce qui grouille et grenouille dans le monde des médias, en particulier dans le milieu de la télévision. Cette année, la conférence se tient du 3 au 11 février.

L’inscription s’accompagne d’une longue liste de questions destinées à identifier les participants avec une précision pour le moins surprenante.

Sur le plan « racial », par exemple, le participant a la liberté de biffer l’une ou l’autre d’une cinquantaine de possibilités. J’ai répondu platement que je suis Blanc. Si j’avais été Noir, j’aurais eu des dizaines de possibilités. Autochtone, j’en avais trois : Premières Nations, Inuit ou Métis.

DIX GENRES, PAS UN DE MOINS !

Si le participant souffre d’un handicap physique ou mental – on pose aussi cette question –, il a le choix entre deux douzaines de possibilités, dont le sous-développement neuronal, la bipolarité ou les difficultés d’apprentissage. Gardant une petite gêne, je me suis abstenu de répondre !

Si vous croyez encore qu’il existe seulement deux genres – masculin ou féminin –, vous êtes d’un autre siècle. L’inscription à « Prime Time » en dénombre dix, dont quelques-uns que j’ignorais comme « gender fluid » ou « two-spirit ».

On ne pose aucune question sur la religion. Le sujet n’est plus d’actualité. Cette année, on indique aux participants qu’ils peuvent ne pas répondre à ces questions très personnelles, mais rien n’indique qu’elles ne deviendront pas obligatoires.

Au lieu de nous défendre bec et ongles contre ce type d’intrusion, nous nous y prêtons désormais de bonne grâce. Comme je l’ai fait. Dans ce cas, ça me semblait assez anodin. N’empêche qu’il n’y a pas si longtemps, de pareils questionnaires nous auraient fait dresser les cheveux sur la tête et auraient ameuté tous les Julius Grey du pays.

LE CULTE DES MINORITÉS

La curiosité des organisateurs de « Prime Time » n’est pas sans motif. Ils savent que les diverses subventions dont ils ont besoin pour tenir leur événement dépendent des préoccupations qu’ils montrent à l’égard des minorités. Ils doivent aussi pouvoir se vanter que leurs participants représentent bien la grande diversité de la population canadienne.

Producteurs, cinéastes, artistes et artisans qui font appel à l’aide du Conseil des Arts du Canada, de l’Office national du Film, du Fonds des médias ou de Téléfilm sont déjà rompus à des questionnaires aussi intrusifs. Comme le sont les producteurs avec lesquels CBC/Radio-Canada fait affaire. Tous les organismes fédéraux veulent désormais connaître l’origine raciale, la couleur de peau, le sexe et les autres particularités de ceux qu’ils subventionnent ou de ceux à qui ils accordent des prêts et des contrats.

Ces enquêtes institutionnelles partent de bonnes intentions. Il s’agit par « la discrimination positive » d’éliminer les inégalités en favorisant les femmes, les Noirs ou toute autre minorité qui se trouve discriminée. À une époque comme la nôtre qui exalte le culte des minorités, cette politique de discrimination ne peut qu’avoir des effets pervers sur la création. Surtout si on la poursuit sans trop de discernement comme on semble parti pour le faire.

Produire des films et des séries, présenter des spectacles et écrire des romans qui respectent scrupuleusement la démographie et l’égalité des sexes équivaut à faire de la peinture par numéros. Est-ce l’avenir qui attend les artistes ?