Les influenceurs risquent des accusations criminelles

Les agissements des influenceurs qui ont été pris sur vidéo lors de leur vol pour Cancún sont hautement répréhensibles. Il ne s’agit pas ici d’un simple party dans une résidence. C’est sur un vol avec des consignes strictes pour la sécurité aérienne et la loi fédérale sur l’aéronef prend ça au sérieux. Elle prévoit des peines d’emprisonnement allant jusqu'à 5 ans et des amendes très salées allant jusqu'à 100 000 $ à ceux qui sont turbulents dans un avion et qui contreviennent aux règles instruites par les membres de l’équipage.

Depuis plusieurs jours, je suis avec attention ce scandale sur le comportement déplacé, même déraillé, de ces influenceurs et je me demande comme tout le monde : quelles sont les conséquences légales pour ce genre de comportement?

Ça n’a pas de sens, on s’en rend vite compte, mais y a-t-il de réelles conséquences autres que les mesures sanitaires ou de simples infractions pénales? Il n’en reste pas moins que les règles d’aviations ne sont pas là pour rien! En ne respectant pas les consignes du personnel de bord, les influenceurs auraient pu mettre la sécurité du vol en danger et ce n’est pas rien selon la loi. Quand on entend que le personnel de l’équipage a dû se refugier à l’avant de l’appareil, il est certain que personne n’a respecté leurs instructions de sécurité.

En me disant que ce n’est pas logique qu’il n’y a pas de peines plus sévères pour ce genre de comportement et même des peines de nature criminelle, Je suis donc allé consulter la loi fédérale sur l’aéronautique et ses règlements qui régissent l’aviation au Canada.

Le Règlement de l’aviation canadien interdit formellement de boire de l’alcool non vendu par le personnel de l’équipage ou de fumer dans un avion. Il s’agit ici d’infractions de nature criminelle, poursuivies par voie sommaire, exposant le prévenu à une amende de 5000 $, mais qui exclut l’emprisonnement. C’est quand même très sévère puisqu’il y a un risque de casier criminel.

Là où le bât blesse, c’est une disposition que j’ai trouvée dans la loi sur l’aéronautique (extrait ci-dessous reproduit) qui, comme je le croyais, ne lésine vraiment pas avec le comportement de ne pas avoir respecté les consignes des membres de l’équipage en lien avec la sécurité de l’avion et qui a de bonnes chances de s’appliquer dans les circonstances. On parle d’accusations criminelles fédérales, d’amendes très salées allant jusqu'à 100 000 $ et même d’emprisonnement d’un maximum de 5 ans. Et ce n’est pas pour rien à mon avis. On ne rigole pas avec les règles de sécurité dans un avion.

À vous de juger :

LOI SUR L’AÉRONOTIQUE

Interdiction : comportement turbulent ou dangereux

7.41 (1) Il est interdit à quiconque de se comporter de façon à mettre en danger la sûreté ou la sécurité d’un aéronef en vol ou des personnes à son bord :

Il est interdit à quiconque de se comporter de façon à mettre en danger la sûreté ou la sécurité d’un aéronef en vol ou des personnes à son bord : a) soit en gênant volontairement l’exercice des fonctions d’un membre d’équipage;

b) soit en réduisant volontairement la capacité de celui-ci de s’acquitter de ses fonctions;

c) soit en gênant volontairement une personne qui se conforme aux instructions d’un membre d’équipage.

soit en gênant volontairement une personne qui se conforme aux instructions d'un membre d'équipage.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable :

a) soit, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans et d’une amende maximale de 100 000 $ , ou de l’une de ces peines;

soit, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une peine et d’une , ou de l’une de ces peines; b) soit, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une peine d’emprisonnement maximale de dix-huit mois et d’une amende maximale de 25 000 $, ou de l’une de ces peines.

Pour moi, cet article a été conçu exactement pour ce genre de situation. On parle de «gêner l’exercice» «réduire la capacité d’exercer ses fonctions» et même de gêner une autre personne à se conformer aux instructions d’un membre de l’équipage...Je crois qu’on était en plein là...ils étaient «turbulents» comme l’article le précise.

Évidement, les montants des amendes et la possibilité ainsi que la durée d’emprisonnement vont avec la gravité des gestes. Je ne crois pas qu’on parlerait de prison ou d’une amende de 100 000 $ dollar. Mais quand même, ce n’est pas à prendre à la légère puisque ces influenceurs pourraient avoir un casier judiciaire. C’est cher payé pour avoir voulu faire le party. Cependant tout ça nous rappelle que dans un avion, les règles doivent être respectées à la lettre pour la sécurité de tous, sous peine de graves conséquences.