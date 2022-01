[EN DIRECT] Les non-vaccinés refusés à la SAQ et la SQDC dès le 18 janvier

L’étau se resserre sur les non-vaccinés, qui n’auront plus accès aux succursales de la SAQ et de la SQDC dès le 18 janvier. Québec songe également à imposer le passeport vaccinal à d’autres commerces non-essentiels comme les salons de coiffure, a appris Le Journal.

Le Québec se dirige vers un record de plus de 3000 hospitalisations, dont plus de 400 aux soins intensifs, selon les plus récentes projections de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux. Une situation qui force le gouvernement Legault à imposer de nouvelles restrictions aux personnes qui n'ont pas été vaccinées contre la COVID-19 et qui représentent une part importante des hospitalisations.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, doit faire le point sur la situation à 11h.

