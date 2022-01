Revoilà Nikita Kucherov!

L’attaquant du Lightning Nikita Kucherov effectuera un retour au jeu ce jeudi, alors que la formation de Tampa Bay accueillera les Flames de Calgary.

C’est ce qu’a indiqué l’entraîneur-chef Jon Cooper, après l’exercice matinal des siens.

Il s’agira seulement d’un quatrième match pour Kucherov en 2021-2022. Le Russe a été contraint de se faire opérer en début de saison, et ce, après avoir subi une blessure au bas du corps. Il avait précédemment amassé un but et quatre mentions d’aide pour cinq points en trois parties.

L’athlète de 28 ans avait raté l’entièreté de la saison régulière 2020-2021 en raison d’une blessure. Il avait effectué un retour sur la patinoire pour les éliminatoires et a grandement contribué au deuxième sacre consécutif des «Bolts». Kucherov avait été le meilleur pointeur du Lightning en séries avec huit buts et 24 aides pour 32 points en 23 rencontres.

