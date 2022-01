Saguenay: une astuce pour faciliter le déneigement

Un déneigeur de Saguenay croit avoir trouvé la solution pour faciliter son travail et pouvoir retirer toute la neige des entrées privées.

Gino Belzile voulait pouvoir offrir un service de qualité, et ce même lors des journées de collecte de recyclage. Il a trouvé une façon d'y arriver.

Un simple crochet d'aluminium, d'environ 40 $, installé au bout de sa déneigeuse fait toute la différence. Grâce à lui, il peut soulever le bac, le déplacer, puis compléter son déneigement en entier.

«L'idée m'est venue en faisant le tour de mon bac chez nous. J'ai dit: ''Comment je peux faire pour faire la cour au complet sans qu'il reste une pointe.'' Quand on est deux ou trois jours sans gratter, la cour n'est pas belle. En prenant le bac chez nous, je l'ai pris comme ça et j'ai dit: ''tabarouette, la voilà l'affaire''», a expliqué M. Belzile, propriétaire de la compagnie Bel coupe tout.

Un petit plus qui demande une quinzaine de minutes supplémentaires par tournée. Pour lui, ce qui compte, c'est la satisfaction de ses clients. En plus de 20 ans d'opération, c'est le premier hiver qu'il utilise cette méthode et ses clients l'ont remarqué.

Il est convaincu d'être le premier à avoir pensé à cette astuce. Certains utilisent un procédé semblable, mais il assure que le sien est plus efficace.

Cette idée ne change pas le monde sauf que Gino Belzile espère qu'elle incitera d'autres déneigeurs à faire de même.

