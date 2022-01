COVID-19: vers 3000 patients hospitalisés d'ici deux semaines, selon l'INESSS

D’ici deux semaines, plus de 3000 lits d’hôpitaux pourraient être occupés par des patients COVID, dont plus de 400 aux soins intensifs, selon les projections de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS).

L’INESSS précise dans ces communications que les effets des mesures sanitaires mises en place récemment ne sont pas encore visibles dans les données présentées aujourd’hui.

«Les modèles n’intègrent pas la progression de la 3e dose vaccinale et son effet sur les hospitalisations», peut-on lire.

«Plusieurs personnes sont hospitalisées pour une raison autre que la COVID, mais sont ensuite déclarées positives (diagnostic secondaire) lors de leur admission ou durant leur séjour. Cette proportion pourrait représenter près de 50 % des lits réguliers et plus de 15 % des lits aux soins intensifs», est-il écrit dans le communiqué.

