Ville de Québec : le maire Marchand lancera des «défis» aux citoyens

Dans un esprit de «solidarité», Bruno Marchand a lancé jeudi aux citoyens qui le peuvent le défi d’acheter dans les restaurants un repas pour un proche.

Le maire de Québec a expliqué que cette invitation serait la première d’une série de défis proposés à la population dans le but de créer un «mouvement de solidarité» et de combattre la morosité.

L’idée de ce premier défi est de donner un coup de pouce aux restaurateurs «qui l’ont eu très difficile depuis les nouvelles de la fin de l’année», a souligné M. Marchand.

«Si vous le pouvez, si vous avez les moyens, on vous invite à les encourager, à commander des repas pour emporter, mais on se permet aujourd’hui, parce qu’on veut une ville qui ne laisse personne derrière [...] de lancer le défi à ceux qui le peuvent d’acheter un repas supplémentaire, ou deux, ou trois, lorsqu’ils vont en acheter pour leur famille ou pour eux-mêmes, et de le livrer à quelqu’un de leur entourage, un membre de la famille qui est seul, un voisin qui est seul», a détaillé le maire.

«Un geste complètement gratuit, mais de solidarité qui permet, peut-être, pour certaines personnes, d’avoir un premier repas, d’avoir quelqu’un qui pense à eux», a-t-il ajouté.

D’autres défis seront lancés aux citoyens dans les prochaines semaines, notamment pour les familles. Les participants sont invités à partager leur geste de solidarité sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic #accentsolidaire.

État de situation

L’annonce a permis de faire le point sur les impacts de la COVID-19 sur l’organisation municipale, qui a réactivé sa cellule de crise le 16 décembre. En date de jeudi, 162 employés de la Ville sont infectés, mais plusieurs peuvent continuer à offrir leur prestation de service à distance.

«Globalement nous n’avons pas de bris de service, nous avons le personnel suffisant pour nous permettre de poursuivre nos activités», a indiqué Isabelle Dubois, directrice générale adjointe et coordonnatrice municipale de la sécurité civile.

«Au niveau de l’absentéisme, c’est quand même stable, on n’a pas d’enjeux», a-t-elle ajouté.

Durant la période des Fêtes, une vingtaine de commerçants ont sollicité la Ville pour obtenir une aide d’urgence. L’administration municipale est en mesure de donner des renseignements sur les programmes gouvernementaux, et est responsable d’appliquer certains d’entre eux.

Par ailleurs, la Ville a rappelé que l’offre de loisirs est maintenue «à la capacité maximale autorisée par la Santé publique». Parcs, patinoires, arénas, piscines, bibliothèques, maisons du patrimoine demeurent ainsi accessibles.

