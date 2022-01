3000 Québécois optent pour leur 1re dose

Crainte d’être infectés par la COVID. Resserrement des mesures sanitaires. Élargissement du passeport vaccinal. Longue réflexion. Quelques milliers de Québécois ont choisi jeudi de se vacciner pour la première fois.

«Il y a plus de 3000 personnes qui sont venues chercher leur première dose, hier. Des gens apprennent et choisissent maintenant la vaccination. Je suis un optimiste. J’ai hâte de voir aujourd’hui combien feront ce choix [du vaccin contre le coronavirus]», explique Daniel Paré, directeur général de la gestion exécutive et opérationnelle de la pandémie, en entrevue au Québec Matin.

M. Paré soutient que les nouvelles mesures mises en place comme celles d’interdire l’accès aux non-vaccinés dans les succursales de la SAQ et de la SQDC, dès le 18 janvier, ne sont pas faites dans une volonté de «punir, mais de diminuer les contacts des non-vaccinés».

Hier, 100 000 doses du vaccin contre la COVID ont été administrées dans la province.

«C’est un bon rythme et on ne veut pas s’arrêter là. Depuis aujourd’hui, les 45 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour leur 3e dose et on a avancé les autres groupes d’âge. Les deux prochains mois devraient permettre de compléter la 3e dose pour la grande majorité des Québécois», soutient Daniel Paré.

Rendez-vous

Les prises de rendez-vous sont passées de 1500 à 6000 hier pour recevoir son premier vaccin contre la COVID, se réjouit le ministre Christian Dubé sur Twitter.

«Merci à tous ceux qui ont décidé de se faire vacciner. Il n’est pas trop tard pour recevoir sa 1re dose. Protégez-vous», a-t-il ajouté.

