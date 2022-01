Coupe du monde de Tremblant: Meilleur résultat en carrière pour Gabriel Dufresne

MONT-TREMBLANT | Gabriel Dufresne a obtenu le meilleur résultat de sa carrière en solo en terminant en 10e place, vendredi, à Tremblant.

« Mon objectif était de terminer dans le top 10 et c’est mission accomplie, a résumé Dufresne qui avait aussi terminé au 10e rang lors de la précédente Coupe du monde à L’Alpe d’Huez, mais en duo. J’aurais été capable de me hisser dans le top 8 ce qui m’aurait aidé dans ma qualification olympique, mais je ne cracherai pas sur une 10e place. Je n’en ai pas fait une tonne en carrière. »

Dufresne veut poursuivre dans la même veine, samedi.

« Mon objectif est de réussir une bonne descente en qualifications afin de ne pas partir parmi les premiers en finale, a-t-il expliqué. Si je suis capable de faire ça, le top 8 est à ma portée. Depuis le début de la saison, mon but est de me qualifier pour les Jeux et je savais que j’allais devoir réussir quelques premières pour atteindre mon objectif. »

Satisfait de sa prestation, Dufresne était aussi ravi de voir cinq Canadiens parmi les 16 finalistes.

« Ça démontre que ça ne va pas si mal de placer cinq gars en finale parmi un plateau de 53 athlètes, lance-t-il en réponse aux écrits de Dominick Gauthier qui affirmait que la discipline des bosses était à la dérive au Canada, sauf pour Mikaël Kingsbury. On veut tout donner dans les trois prochaines épreuves afin de démontrer que nous ne sommes pas si perdus en mer que ça. »

Retour réussi

À sa première compétition depuis le championnat mondial de mars 2021, Laurent Dumais s’est qualifié pour la finale terminant en 15e position sur 16.

« Je suis content de mon retour, a-t-il indiqué. J’ai toujours pensé que je me situais parmi les meilleurs, mais mon retour s’est mieux passé que je pensais. C’est un beau bonbon et un bon point de départ. Je sais ce que je dois améliorer et je garde les yeux sur la cible. »

Victime d’une hernie discale l’été dernier, Dumais avait dû rater les trois premières étapes de la Coupe du monde.

« J’ai ressenti de la douleur et c’est un peu raide, a-t-il souligné. Je vais subir des traitements et on verra comment ça va aller après l’entraînement. Je ne veux pas manquer une autre Coupe du monde. »