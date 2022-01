Dawn FM: l’unanimité pour The Weeknd

Dawn FM, le nouvel album de The Weeknd, fait l’unanimité. Les médias spécialisés lui accordent quatre étoiles. Le quotidien britannique The Guardian lui donne une note parfaite.

Le New Musical Express, le Rolling Stone, le Spin et le Los Angeles Time l’ont décoré de quatre étoiles.

« Abel Tesfaye confirme son statut d’artiste majeur avec un album infecté par la splendeur des années 1980 », peut-on lire dans The Guardian.

« Il s’agit d’un des rares albums majeurs qui récompensent l’auditeur de s’être engagé dans l’écoute, dans l’ordre, des pièces de cet opus », indique le magazine Spin.

Lancé ce matin, le cinquième album studio de l’artiste torontois, que l’on voit vieilli avec une barbe sur la pochette, arrive 19 mois après After Hours et l’énorme bombe Blinding Light.

Dans une entrevue au magazine Billboard, en novembre dernier, Abel Makkonen Tesfaye (The Weeknd) explique que cet opus concept raconte le passage entre le purgatoire et ce qu’il y a ensuite.

« Imaginez un auditeur décédé et qui se retrouve coincé au purgatoire. C’est comme être pris dans un embouteillage et attendre la lumière au bout du tunnel. Dawn FM est une station de radio qui joue dans l’auto et où l’animateur guide le conducteur vers l’autre côté », a-t-il raconté.

Station de radio

« Tu as été dans le noir beaucoup trop longtemps. C’est le temps d’entrer dans la lumière. Nous allons tenir ta main et te guider à travers cette douloureuse transition », lance l’animateur radio, sur la pièce titre qui ouvre l’album.

La voix de Jim Carrey personnifie le DJ de cette station de radio fictive. On retrouve aussi sur cet album Lil Wayne, Quincy Jones et Tyler, the Creator.

Ce qui ne signifie pas que Dawn FM est un album sombre musicalement. Le synth pop de The Weeknd sonne et résonne. On reconnaît, tout au long des 52 minutes de l’album, des sonorités à la Giorgio Moroder, Michael Jackson, Daft Punk et Depeche Mode. C’est très années 1980 par moments. Un album qui s’écoute du début à la fin. Un disque lumineux.

