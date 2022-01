Deux décès et hausse des hospitalisations à Québec

Quatre décès sont comptabilisés au bilan de vendredi dans la grande région de Québec, soit deux sur chaque rive du Saint-Laurent. À cela s’ajoutent 14 hospitalisations dans la Capitale-Nationale, accentuant un peu plus la pression sur le réseau de la santé.

• À lire aussi: COVID-19: plus de 2000 hospitalisations au Québec

• À lire aussi: 5e vague: Legault refuse de convoquer d’urgence l’Assemblée nationale

Pour la première fois depuis le printemps 2021, on recommence à enregistrer des décès chaque jour dans la grande région de Québec depuis le début de l’année. On en compte deux au bilan de vendredi dans la Capitale-Nationale et deux autres en Chaudière-Appalaches.

Dans les hôpitaux de Québec, la situation continue de se compliquer de jour en jour alors que 14 nouvelles hospitalisations s’ajoutent vendredi.

Au total, 137 personnes hospitalisées à Québec sont porteurs du virus et 21 se trouvent aux soins intensifs, une hausse de deux en 24 heures. Le gouvernement du Québec ne publie toujours pas le pourcentage de patients ayant été hospitalisés pour une autre raison et ayant testé positif à leur arrivée à l’hôpital, mais a indiqué travailler sur cet enjeu.

Situation dans les hôpitaux de la Capitale-Nationale :

Hôtel-Dieu

Hors soins intensifs : 0 (-)



Soins intensifs : 6 (+1)

CHUL

Hors soins intensifs : 14 (+1)



Soins intensifs : 2 (+1)

Saint-François-d’Assise

Hors soins intensifs : 28 (-5)



Soins intensifs : 0 (-)

Hôpital de La Malbaie

Hors soins intensifs : 2 (+1)



Soins intensifs : 0 (-)

IUCPQ

Hors soins intensifs : 23 (+5)



Soins intensifs : 5 (-)

Enfant-Jésus

Hors soins intensifs : 46 (+12)



Soins intensifs : 8 (-)

Baie-Saint-Paul

Hors soins intensifs : 3 (-2)



Soins intensifs : 0 (-)

Stable sur la Rive-Sud

Du côté de Chaudière-Appalaches, les hospitalisations sont demeurées stables sur les 24 dernières heures après avoir considérablement augmenté au cours des derniers jours.

105 patients sont toujours positifs à la COVID dans l’un des centres de la région, dont 13 du côté des soins intensifs.

Hôtel-Dieu de Lévis

Hors soins intensifs : 35 (-2)



Soins intensifs : 6 (-)

Hôpital de Saint-Georges

Hors soins intensifs : 29 (+1)



Soins intensifs : 3 (-)

Hôpital de Montmagny

Hors soins intensifs : 17 (-2)



Soins intensifs : 2 (+2)

Hôpital de Thetford Mines

Hors soins intensifs : 11 (-)



Soins intensifs : 2 (-)

Près de 2400 cas déclarés

Quant aux cas déclarés vendredi, on en comptait 1631 dans la Capitale-Nationale et 758 du côté de Chaudière-Appalaches.

Plus de détails à venir...

À VOIR AUSSI...