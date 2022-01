Juuse Saros: un joueur-clé pour les Predators

Auteur d’une performance de 46 arrêts dans une victoire des Predators de Nashville jeudi soir, le gardien Juuse Saros s’attire les éloges de l’entraîneur-chef John Hynes.

«C’est ce dont nous avions besoin, a reconnu Hynes, en conférence d’après-match. Quand on regarde les clubs qui sont en mesure de gagner régulièrement dans cette ligue, tu réalises qu’il est impossible d’être à son meilleur tous les soirs. Les équipes de pointe ont d’excellents gardiens. Il [Saros] est un joueur-clé pour nous. C’est très impressionnant de voir sa constance.»

Encore une fois, le Finlandais a été tout spectaculaire dans le gain de 4 à 2 des Predators face aux Kings de Los Angeles. Il a notamment repoussé 20 rondelles en troisième période pour permettre aux siens de garder la tête hors de l’eau.

Saros, qui a maintenu une fiche de 8-1-0 à ses neufs derniers départs, apprécie les matchs où il est très sollicité.

«J’aime quand il y a beaucoup d’action», a pour sa part noté l’homme masqué de 26 ans.

Face aux Kings, il a notamment frustré Adrian Kempe, qui s’était vu attribuer un tir de pénalité après avoir été retenu par le défenseur Alexandre Carrier.

Parmi les meilleurs

Saros est au cœur des succès des «Preds» en 2021-2022, lui qui a conservé un taux d’efficacité de ,928 et une moyenne de buts alloués de 2,22. Il est respectivement aux cinquième et septième rangs au niveau de ces statistiques chez les gardiens de la Ligue nationale qui ont disputé plus de 20 matchs cette saison.

Les Predators reprendront l’action, samedi soir, lors d’un affrontement contre les Coyotes de l’Arizona prévu au Gila River Arena.

