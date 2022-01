La fille du Hells avait une conduite normale

La fille du Hells Angels accusée d’avoir causé la mort de son amie dans un accident de la route aurait eu une conduite et un comportement des plus normaux avant l’impact, fait valoir la défense.

« Vous regardez la conduite. Je m’excuse, mais elle est correcte, fluide. On n’a pas une conduite anormale qui peut amener un tribunal à penser que madame n’est pas en possession de ses moyens », a lancé aujourd'hui Michel Vleminckx, avocat de Karell Tanguay, lors de sa plaidoirie, au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield.

L’avocat faisait allusion aux images d’une caméra de surveillance située à environ un kilomètre de l’endroit où a eu lieu l’accident, le 15 juillet 2018, en Montérégie.

« Ça n’enlève rien à la tragédie, mais il faut voir maintenant quelle est la responsabilité [de Mme Tanguay], si responsabilité il y a », a-t-il poursuivi.

La femme de 25 ans est accusée de conduite dangereuse, avec les capacités affaiblies et avec plus de 80 mg d’alcool dans le sang, tous causant mort et lésions.

En état de conduire ?

Ce soir-là, la Sherbrookoise a fait un face à face en voiture alors qu’elle transportait sa meilleure amie Olivia Drozdoski-Richardson, 22 ans. Cette dernière est décédée, alors que la conductrice et les occupants de l’autre véhicule ont été blessés.

L’impact s’est produit dans une courbe de la route 132, à Saint-Stanislas-de-Kostka.

Si la théorie de la poursuite veut que l’accusée ait dévié de sa voie car elle était ivre, son avocat a plutôt soutenu aujourd'hui que l’analyse de la scène prouve que sa cliente a « promptement réagi » une seconde avant la collision, démontrant qu’elle était « consciente de son environnement ».

Le procureur de la Couronne, Patrick Cardinal, a plus tard rétorqué que cet argument ne tenait pas la route, invoquant que Mme Tanguay avait réagi tardivement, justement à cause de son état.

La défense a aussi affirmé que l’évaluation de la visibilité avait été « escamotée » lors de la reconstitution de la scène.

Pas scientifique

Dans la journée, les deux amies avaient fêté sur un bateau, en marge des Régates de Valleyfield. Mme Tanguay y a été photographiée avec une bouteille de 4,5 L de vodka à moitié vide à la main.

Or, personne au procès n’a pu établir la quantité d’alcool qu’elle a consommée ou si elle était ivre, a plaidé Me Vleminckx.

« On a des photos où elle fait semblant de boire. Je n’ai pas de preuve qu’elle boit, a-t-il pointé. La preuve de la consommation de Mme Tanguay est assez limitée. »

Puis, il a remis en question la fiabilité des résultats aux tests sanguins, arguant que les experts n’avaient pas suivi une méthode scientifique.

L’accusée est la fille d’Yvon Tanguay, vétéran Hells Angels de Montréal.

♦ La décision est attendue en mars.

