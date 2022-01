La technologie au banc d'essai

Des appareils ménagers haute technologie bouleversent nos habitudes dans la cuisine. Du robot ménager à la machine à composter, ils font miroiter rapidité et facilité, moins de déchets et moins de nettoyage, mais sont-ils vraiment à la hauteur de ces promesses ? Rien de mieux pour le savoir que de les essayer !

Thermomix TM6

Photo courtoisie, Thermomix

Le célèbre robot ménager, aimé aussi bien du grand public que des cuisiniers professionnels, fête son cinquantième anniversaire cette année. Pour l’occasion, il s’est refait une beauté avec une nouvelle version, toujours plus avancée technologiquement.

Appareil tout-en-un, le Thermomix TM6 agit à la fois comme un ordinateur permettant de chercher des recettes en ligne, une balance pour peser les ingrédients à mesure qu’on les verse, un robot pour hacher, brasser, pétrir et un mode de cuisson polyvalent. Vapeur, sous vide, mijoteuse, friture : tout dans le même appareil !

Un peu intimidant au départ, l’appareil s’apprivoise facilement. On prend vite l’habitude de chercher en ligne la recette qui nous intéresse parmi les 50 000 à disposition, puis de suivre une à une les étapes qui s’affichent sur l’écran tactile.

Nul besoin de salir une tasse à mesurer, il pèse les ingrédients qu’on y verse. Il hache et fait frire les légumes dans le même récipient, auquel on peut ajouter par exemple du riz, pour une cuisson à l’étouffée. Le Thermomix se lave même tout seul, si on y verse eau et savon à vaisselle, grâce à une fonction autonettoyante.

Plus qu’un gain de temps et d’énergie, le Thermomix TM6 est carrément une nouvelle façon d’appréhender la cuisine, ludique et fonctionnelle à la fois !

► shop.thermomix.ca > 2 099 $

FoodCycler de Vitamix

Photo courtoisie, Vitamix

Transformer directement ses déchets de table dans la cuisine, rapidement et sans l’inconvénient des odeurs du compostage, voilà qui est attrayant. C’est ce que permet le FoodCycler de Vitamix, qui transforme les déchets alimentaires en matière séchée pouvant être utilisée comme engrais.

Un peu volumineux, mais esthétique, il est facile de cohabiter avec l’appareil installé sur le comptoir, qui fait un beau ronron rassurant quand il fonctionne. En trois heures, les résidus sont broyés et séchés, prêts à être utilisés. Quelle satisfaction de transformer activement ses déchets !

Le seul hic, c’est la petite contenance de l’appareil, environ 2 tasses à la fois, pour un résultat d’une cuillérée à soupe, qui fait qu’il est impossible de tout traiter et qu’on doit quand même en mettre dans le bac brun de la ville.

Test à l’appui, la matière produite grâce au FoodCycler se conserve bien pendant plusieurs mois et s’intègre facilement comme amendement au potager, une fois venu le moment de jardiner. Les plantes semblent l’apprécier !

► vitamix.com/ca/fr_ca/ > 499 $