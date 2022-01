Le Daytona 500 dans la mire de Jacques Villeneuve

Jacques Villeneuve participera à deux journées d’essais privés la semaine prochaine en Floride en vue d’une possible participation à la prestigieuse épreuve du Daytona 500 qui sera disputée le 20 février prochain.

Le champion du monde de Formule 1 en 1997 a été recruté par l’écurie néerlandaise Hezeberg avec laquelle il avait déjà effectué quelques tours d’entraînement en octobre dernier sur le circuit routier de Charlotte, en Caroline du Nord.

« Je me rends à Daytona pour rouler pendant deux jours [mardi et mercredi prochains], a confirmé le principal intéressé en entrevue téléphonique au Journal hier. La démarche est de voir comment se comporte la voiture sur le circuit ovale.

« Le but, et je ne m’en cache pas, c’est de participer au Daytona 500 en février, a-t-il renchéri. Je ne veux pas faire ce long déplacement [il demeure en Italie] pour le simple plaisir. Je n’y vais pas en touriste. »

Sur circuits ovales

L’écurie Hezeberg, qui s’est illustrée dans la série Euro NASCAR (à laquelle est engagé Villeneuve depuis quelques années) fait courir le pilote Loris Hezemans, originaire des Pays-Bas. Ce dernier entend participer à toutes les épreuves de circuit routier inscrites au calendrier de la Coupe NASCAR en 2022.

Photo courtoisie, Série NASCAR Whelen Euro

Villeneuve a été désigné par la même formation pour tenter sa chance dans quelques courses sur les tracés ovales, dont le Daytona 500.

Mais celui qui a célébré ses 50 ans en avril dernier devra franchir plusieurs étapes avant de confirmer sa place pour la plus célèbre course de stock-car sur la planète, décrite comme le « Super Bowl » du NASCAR.

Si sa Ford Mustang lui donne satisfaction et qu’il se sent capable de poursuivre son parcours après ses deux journées d’essais la semaine prochaine, il devra participer à une première séance de qualifications le mercredi 16 février, qui permettra aux deux pilotes les plus rapides d’assurer leur place sur la première ligne de la grille de départ de la course de 200 tours du dimanche.

Les 38 autres places sur la grille seront déterminées à l’issue du résultat des deux épreuves « Duels » prévues le jeudi soir. L’an dernier, quatre pilotes n’ont pas été en mesure de se qualifier et n’ont eu d’autre choix que de rentrer à la maison.

Le souvenir de Talladega

Villeneuve compte quatre départs dans la discipline-reine du NASCAR, dont une première tentative très remarquée sur l’anneau de vitesse de Talladega en 2007, où il avait réalisé une brillante sixième place (sur les 43 engagés) en qualifications.

Il avait toutefois choisi de s’élancer en queue de peloton pour ne pas nuire aux autres pilotes beaucoup plus expérimentés que lui. Il avait rallié l’arrivée au 21e rang, tout en complétant l’épreuve dans le même tour du vainqueur, Jeff Gordon. Il s’agit de son meilleur résultat à vie en Coupe NASCAR.

Il a aussi couru à Phoenix (2007), Indianapolis (2010) et à Sonoma (2013).

En 2008, il avait tenté sa chance de se qualifier au Daytona 500, mais un accident l’impliquant dans l’un des « Duels » l’avait exclu de la grille de départ.

Peu de pilotes canadiens

Ils sont très peu de pilotes canadiens à avoir disputé le Daytona 500. Le dernier a été l’Ontarien D.J. Kennington en 2017 et 2018. Le Montréalais Dick Foley serait le dernier Québécois à avoir participé à l’épreuve en 1960. La meilleure performance canadienne (10e place) lors de cette classique appartient à Roy Smith, de la Colombie-Britannique en 1982.

Si Patrick Carpentier compte deux présences sur le mythique ovale de la Floride, il n’a jamais pris part au Daytona 500, malgré 42 participations en Coupe NASCAR échelonnées entre 2007 et 2016. En 2008, sa séance de qualifications avait été ruinée par une crevaison en prévision du Daytona 500.

►D’autres Québécois comptent au moins un départ à vie en Coupe NASCAR, mais jamais au Daytona 500. Ils sont Serge Adam (3 présences), Laurent Rioux (3), Mario Gosselin (2), Léo Bergeron (2), Geoffrey Dessault (1), Yvon Duhamel (1), Albert Lemieux (1), Andrew Ranger (1), Derek White (1).

►Dans l’histoire, un seul pilote canadien a remporté une course en Coupe NASCAR, soit le regretté Earl Ross, de l’Île-du-Prince-Édouard, au circuit de Martinsville (Virginie) le 29 septembre 1974.

