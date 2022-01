Les Raptors évitent une défaite gênante

Les Raptors de Toronto ont comblé un déficit de 17 points pour vaincre une équipe du Jazz de l’Utah décimée par les blessures et la COVID-19 par la marque de 122 à 108, vendredi au Scotiabank Arena.

Dès les premières minutes du match, les visiteurs se sont offert une avance de plus de 10 points, terminant le premier quart avec une priorité de 15 points. Le Jazz a maintenu la distance au deuxième quart, mais les hommes de Nick Nurse se sont mis en marche au retour de la pause.

L'équipe locale de la foule a finalement pris les devants en fin de troisième quart, pour ne plus jamais regarder derrière elle.

Fred VanVleet a connu toute une soirée de travail, lui qui a réussi le premier triple-double de sa carrière, amassant 37 points, 10 rebonds et autant de passes décisives. OG Anunoby lui a apporté une aide précieuse, avec 22 points.

VanVleet a rapidement reçu les félicitations sur Twitter de l’ancien des Raptors Kyle Lowry. «Il était temps!!», a écrit à la blague le vétéran.

Le Québécois Chris Boucher a quant à lui calé cinq de ses neuf tirs, ainsi que trois de ses quatre lancers francs, pour 13 points, en 20 min 09 s sur le parquet. Il a aussi ajouté cinq rebonds et une passe décisive.

Pour sa part, le Jazz a traversé la frontière canado-américaine sans huit joueurs, dont Donovan Mitchell (blessure au dos), Mike Conley (repos) et Rudy Gobert (COVID-19), pour ne nommer que ceux-là. En l’absence de ces vedettes, Eric Paschall et Elijah Hughes ont pris la relève, respectivement avec 29 et 26 points.

Les Raptors pourront demeurer à Toronto dans les prochains jours, dans l’attente de leurs prochains adversaires, les Pelicans de La Nouvelle-Orléans, qu’ils affronteront dimanche.

