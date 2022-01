L’Océanic ajoute un attaquant de 20 ans

Le directeur gérant et entraîneur-chef de l’Océanic de Rimouski, Serge Beausoleil, souhaitait ajouter un peu de punch à son groupe d’attaquants, c’est pourquoi il a troqué son défenseur de 20 ans, Gabriel Jackson aux Voltigeurs de Drummondville en retour de l’attaquant de 20 ans Liam Kidney.

«C’est un ailier qui peut aussi jouer au centre. On pourra l’utiliser dans toutes les situations. C’est un joueur qui possède une expérience de 159 matchs dans le circuit. Nos défenseurs de 18 ans Frédéric Brunet, Mathis Gauthier et Simon Maltais méritent d’avoir plus de responsabilités. Gabriel a très bien fait ça chez nous, mais nous voulions donner plus de temps de jeu à nos jeunes défenseurs», a expliqué le grand manitou du département hockey.

L’an dernier, à 19 ans, Kidney a marqué 13 buts et obtenu 28 points en 39 matchs avec les Eagles du Cap-Breton. Cette saison, il présente une fiche de 10 points en 20 parties à Bathurst et à Drummondville.

Jasmin Simon échangé aux Huskies

Dans une transaction plus mineure, l’Océanic a mis fin à son ménage à trois devant le filet en envoyant Jasmin Simon aux Huskies de Rouyn-Noranda contre un choix de 12e ronde. « Jasmin a travaillé très fort avec nous. En début de saison, c’était une police d’assurance parce que Gabriel Robert et Patrik Hamrla n’avaient aucune expérience dans le circuit. Avec l’émergence des deux autres, ça aurait été difficile de donner des départs à Jasmin en deuxième moitié de saison », a commenté Serge Beausoleil.

Gabriel Robert surprend

Invité au camp d’entraînement de l’Océanic, le gardien Gabriel Robert représente assurément l’une des belles surprises de la première moitié de saison avec une moyenne de buts accordés par match de 1,85 et un pourcentage d’arrêt de .924. « Le plus beau dans son cas, c’est qu’il n’a pas encore atteint son plein potentiel. Il travaille très fort et il mérite ce qui lui arrive », a mentionné Serge Beausoleil à propos de son cerbère de 18 ans.

En bref

Liam Kidney est le frère de l’espoir du Canadien de Montréal, Riley Kidney, du Titan de Bathurst. Serge Beausoleil attend ses joueurs vers le 12 janvier, mais si l’incertitude persiste concernant la reprise des activités. L’Océanic avait ciblé un attaquant lors du repêchage des joueurs non protégés ce vendredi, mais il a été réclamé pour une autre équipe sélectionnant avant.

