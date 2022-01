Meurtre d'un joggeur afro-américain: la famille demande la peine maximale pour trois Américains blancs

La famille d’Ahmaud Arbery a réclamé vendredi la prison à vie sans possibilité de liberté anticipée pour trois Américains blancs, reconnus coupables en novembre d’avoir poursuivi puis abattu le jeune joggeur afro-américain en février 2020 dans l’Etat de Géorgie.

• À lire aussi: Des sculptures à l’effigie de George Floyd et Breonna Taylor bientôt vendues aux enchères

• À lire aussi: Coupables du meurtre du joggeur afro-américain Ahmaud Arbery

Travis McMichael, 35 ans et auteur des coups de feu mortels, son père Gregory McMichael, 66 ans, et leur voisin William Bryan, 52 ans et qui a participé à la poursuite en la filmant, encourent la réclusion à perpétuité, mais le juge Timothy Walmsley peut décider d’une possibilité de libération anticipée après 30 ans de prison.

Avant l’énoncé de la sentence au tribunal de Brunswick, la procureure Linda Dunikoski a réclamé vendredi matin que cette possibilité soit uniquement offerte à William Bryan.

« Nous aimions notre fils et nous ne célébrerons plus avec lui Thanksgiving, Noël ou son anniversaire », a affirmé Marcus Arbery devant le juge.

« Ses meurtriers passeront le restant de leurs jours en pensant à ce qu’ils ont fait et ils devraient le faire derrière des barreaux », a-t-il ajouté.

Les trois hommes « ont pris mon fils pour cible parce qu’ils ne voulaient pas de lui dans leur quartier », a assuré la mère d’Ahmaud Arbery, Wanda Cooper-Jones, demandant « la punition maximale ».

« Ils se sont engagés jusqu’au bout dans ce crime, ils doivent être engagés jusqu’au bout pour les conséquences », a-t-elle dit.

« L’autodéfense finit toujours mal », a affirmé Mme Dunikoski, soulignant que les McMichael n’avaient montré « ni remords, ni empathie ».

Robert Rubin, l’avocat de Travis McMichael, a assuré que son client « pensait bien faire, même s’il s’est avéré que ce n’était pas le cas ».

« Lui et Greg McMichael pensaient aider leur communauté », a-t-il ajouté, avant que le juge suspende l’audience pour le déjeuner.

« Parce qu’il était noir »

La dimension raciale de cette affaire a été sous-jacente pendant le procès qui s’est terminé le 24 novembre. Les McMichael et leur voisin ont décidé de pourchasser Ahmaud Arbery « parce qu’il était noir et qu’il courait dans la rue », avait affirmé Linda Dunikoski.

Dans cet État encore profondément marqué par le racisme et la ségrégation, les trois hommes avaient longtemps bénéficié d’une certaine clémence de la part des autorités: les services du procureur local, pour qui Gregory McMichael avait longtemps travaillé, n’avaient procédé à aucune interpellation.

Il avait fallu près de trois mois et la diffusion d’une vidéo filmant la mort du jeune Afro-Américain pour que l’enquête soit confiée à la police de l’Etat et que les trois hommes soient arrêtés.

L’affaire avait alimenté les grandes manifestations antiracistes qui avaient secoué le pays à l’été 2020, dans la foulée de la mort d’un autre Afro-Américain, George Floyd, asphyxié sous le genou d’un policier blanc à Minneapolis.

Le 23 février 2020, le jeune homme de 25 ans faisait un jogging à Brunswick, une ville côtière du sud-est de la Georgie, quand il avait été pris en chasse par les trois hommes à bord de leurs voitures.

Après une altercation, Travis McMichael avait ouvert le feu et tué le joggeur qui tentait de s’emparer de son fusil.

Les accusés avaient ensuite assuré l’avoir pris pour un cambrioleur opérant dans les environs.

Travis McMichael avait affirmé avoir agi en état de légitime défense, et les trois hommes avaient invoqué une loi, datant de la guerre de Sécession et abrogée après le drame, autorisant alors de simples citoyens à procéder à des arrestations.

Les trois condamnés n’en ont pas fini avec la justice. Ils sont inculpés pour crime raciste au niveau fédéral et seront jugés une nouvelle fois à partir du 7 février.