Mort en devoir: le pompier Martin Tremblay conduit à son dernier repos

Les funérailles civiques de Martin Tremblay, pompier volontaire et père de famille mort en devoir à quelques jours de Noël à Boischatel, ont lieu vendredi après-midi.

La cérémonie a débuté à 13 h en la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, en présence de membres de la famille, de ses amis proches et de collègues de travail.

Le pompier de 43 ans est décédé dans la nuit du 18 au 19 décembre pendant l’extinction du feu d’une résidence, en raison d’une structure qui est tombée sur lui à l’arrière du bâtiment.

Son décès est d’autant plus tragique que l’évacuation du bâtiment avait été ordonnée et était complétée, en raison de la puissance du brasier.

Le drame a suscité une onde de choc à travers la communauté des services d’urgence de la province.

«Un homme bon et généreux»

En plus d’être pompier volontaire au Service de sécurité incendie Boischatel—L’Ange-Gardien depuis plus de cinq ans, M. Tremblay était employé à temps plein à la Ville de Québec à titre de contremaitre au Service du traitement des eaux.

La Ville de Québec a d’ailleurs mis en berne son drapeau à l’hôtel de ville «afin que toutes les pensées des citoyens soient avec sa famille qui doit composer avec la douleur extrême de perdre un être cher», a déclaré le maire Bruno Marchand.

«Martin était un employé exemplaire qui avait l’avenir devant lui et qui était hautement respecté de ses collègues. Son décès en service attriste toute la ville qui se devait de souligner la vie d’un homme bon et généreux», a mentionné M. Marchand, en concluant : «Merci, Martin, et bon repos.»

Martin Tremblay laisse dans le deuil son épouse Christelle Nivoix et ses trois enfants.

